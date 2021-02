Speciale energia: Azerbaigian-Italia, colloquio ministro Energia Shahbazov e Di Stefano, focus su ricostruzione territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e copresidente della Commissione intergovernativa azerbaigiano-italiana per la cooperazione economica Parviz Shahbazov ha incontrato il sottosegretario del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e copresidente della Commissione intergovernativa Manlio Di Stefano in formato videoconferenza. Shahbazov e Di Stefano hanno discusso di vari temi facenti parte dell'agenda delle relazioni bilaterali, nonché delle opportunità di cooperazione con le imprese italiane nella ricostruzione dei territori riconquistati durante gli scontri armati con l’Armenia di fine 2020. Secondo quanto riferito dal ministero azerbaigiano, sono state scambiate delle opinioni sull'organizzazione di una "Web Mission" con la partecipazione di associazioni di settore e aziende statali per coinvolgere le imprese italiane nei lavori di restauro e ricostruzione. Durante l'incontro sono state anche discusse le opportunità per espandere la cooperazione tra i due Paesi in diversi ambiti in vista della prossima riunione della Commissione intergovernativa mista per la cooperazione economica. (Rum)