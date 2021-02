Speciale energia: ministro Esteri polacco, il Nord Stream 2 divide l'Ue ma non gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 è un progetto che divide l'Unione europea ma non gli Stati Uniti, che vi si oppongono. E' la valutazione del ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau, intervistato dall'emittente "Radio Lodz". Interrogato sulla possibilità che le proteste in Russia per la liberazione dell'oppositore Aleksej Navalnyj possano influenzare il dibattito intorno alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, Rau ha risposto che "dopo il tentativo di avvelenarlo in Germania si è accesa una discussione". "Poiché le autorità russe non possono essere ritenute un partner affidabile in questioni fondamentali di natura morale e politica, è difficile contare su di esse come un partner affidabile sotto il profilo economico", ha detto il ministro. "Con il tempo però "la discussione si è spenta" e la maggioranza in Germania, insieme alla cancelliera Angela Merkel, "sembra essere a favore della continuazione dell'investimento". La Polonia vi si è sempre opposta perché il progetto divide i Paesi membri dell'Ue e della Nato. Non solo, ma "gli Stati Uniti sono contrari indipendentemente dal colore politico". (Vap)