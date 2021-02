Speciale energia: governo francese vuole vendere reattori Epr a quello polacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia punta vendere dei reattori nucleari Epr alla Polonia, che vuole abbandonare le fonti a carbone. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che il ministro francese delegato al Commercio, Franck Riester, domani, 3 febbraio, è a Varsavia insieme al presidente del gruppo energetico Electricité de France (Edf), Jean-Bernard Levy. Dal ministero fanno sapere che l'obiettivo è quello di "finalizzare un lavoro di lobbying con il governo polacco destinato a posizionare l'eccellenza della filiera nucleare francese", ha fatto sapere il ministero. La Polonia prevede di investire 34 miliardi di euro nell'atomo per arrivare ad una capacità compresa tra i 6 e i 9 gigawatt. La Francia, che al momento non riesce a far decollare le vendite dei suoi Epr, spera di sfruttare quest'opportunità per cominciare a portare casa dei nuovi contratti. (Frp)