Speciale energia: Russia aumenta a gennaio produzione elettricità del 4,8 per cento

- La produzione di elettricità in Russia a gennaio è aumentato del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, fino a 107,1 miliardi di chilowattora. È quanto si apprende dai rapporti dell'Autorità di monitoraggio del settore combustibili ed energia. Il consumo di elettricità per il periodo di riferimento è aumentato del 4,2 per cento su base annua e ammonta a 104,7 miliardi di chilowattora. Anche la produzione di elettricità nel Sistema energetico unificato della Russia nel gennaio di quest'anno è aumentata del 4,8 per cento, a 105,5 miliardi di chilowattora. Il consumo di energia nel Sistema energetico unificato a gennaio di quest'anno è stato pari a 103 miliardi di chilowattora, il 4,2 per cento in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Il carico principale dell'aumento si è concentrato sulle centrali termiche (63,6 miliardi di chilowattora), la generazione delle centrali nucleari è stata pari a 19,3 miliardi di chilowattora e quella delle centrali idroelettriche di 16 miliardi di chilowattora. (Rum)