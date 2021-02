Ue-Mali: Borrell a colloquio con premier Ouane, ribadito sostegno a transizione rapida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, ha avuto un colloquio con il primo ministro del Mali, Moctar Ouane. Nel corso del colloquio, ha scritto Borrell su Twitter, "ho ribadito l'importanza di una transizione rapida e civile che getti le basi per un nuovo Mali e avvii immediatamente le necessarie riforme di governance". Nel Paese saheliano il governo di transizione ha di recente annunciato lo scioglimento del Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), la giunta militare che ad agosto ha preso il potere dopo il colpo di stato che ha deposto il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Lo scioglimento, contenuto in un decreto del 18 gennaio, è stato annunciato dallo stesso presidente della transizione, Bah N'Daw, durante un vertice straordinario della Comunità degli Stati membri dell'Africa occidentale (Cedeao) tenuto sabato 23 gennaio. Reagendo alle preoccupazioni espresse dai capi dei Stato Cedeao sulla mancata dissoluzione del Cnsp - prevista da tempo -, N'daw ha quindi informato i suoi omologhi dell'Africa occidentale "dell'adozione di un decreto che scioglie il Cnsp che sarà reso pubblico a breve, nonché della presentazione nei prossimi giorni della tabella di marcia per la transizione". La decisione era in effetti attesa con impazienza in Mali.(Beb)