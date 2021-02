Fisco: Pisauro (Upb), riforma Irpef può semplificare meccanismo di calcolo dell’imposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma dell’Irpef potrebbe essere l’occasione per introdurre un meccanismo di calcolo dell’imposta più chiaro in maniera da rendere più immediata ai contribuenti la percezione dell’effettiva incidenza del prelievo che è resa difficile dal meccanismo di calcolo dell’imposta, basato su scaglioni e aliquote e su detrazioni decrescenti con il reddito. Così il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, durante la sua audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato. “Le aliquote medie oggi effettivamente applicate ai contribuenti non sono infatti immediatamente ricavabili dalla struttura delle aliquote legali e degli scaglioni”, ha spiegato. (Rin)