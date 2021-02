Russia: Navalnyj, chiedo mia scarcerazione e quella di tutti i prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, ha chiesto la sua scarcerazione e quella di tutti i prigionieri politici. Navalnyj, nel corso dell’udienza al tribunale di Mosca convocata per la possibile commutazione della libertà vigilata imposta nei suoi confronti nel caso Yves Rocher in una pena detentiva, ha definito il processo “illegale”. “Sto combattendo come meglio posso e continuerò a farlo (…) nonostante il fatto che ora sono sotto il controllo di persone che amano risolvere tutto con le armi chimiche”, ha detto l’oppositore. “Il prezzo della mia vita è di tre copechi. Ma farò di tutto per far prevalere la legge e saluto tutte le persone oneste, in tutto il Paese, che non hanno paura e scendono in piazza”, ha dichiarato Nalvanyj. Queste persone, ha proseguito, “hanno gli stessi vostri diritti. Questo Paese appartiene a loro come a voi”. “Ci sono molte cose positive in Russia in questo momento. E la migliore sono le persone che non hanno paura”, ha concluso l’oppositore russo. (Rum)