Lombardia: Baffi (Misto), sui dati Covid occorre garantire trasparenza, efficacia e puntualità

- "Sui dati occorre garantire trasparenza, efficienza e puntualità ed è per questo motivo che ho sottoscritto convintamente la mozione proposta da tutti i capigruppo delle minoranze, oggi all'ordine del giorno dei lavori d'aula, con cui si chiede alla Giunta regionale di garantire che siano resi accessibili tutti i dati statistici relativi all'emergenza Covid in Lombardia" dichiara. in una nota il consigliere regionale Patrizia Baffi rilevando che "se non possiamo disporre pienamente di tutti i numeri della crisi pandemica, non possiamo trovare le giuste ricette per fronteggiarla". "Senza il pieno accesso ai dati - prosegue Baffi - non ci è consentito, come consiglieri di minoranza, di poter dare un contributo e di poter svolgere in modo puntuale il nostro ruolo di controllori" prosegue il Consigliere Regionale "Trasparenza, efficienza, puntualità, sono richieste sacrosante, di cui la Giunta deve tener conto con la massima serietà, nell'interesse dei cittadini, degli operatori, dei rappresentanti eletti". "Per quanto riguarda le misure di contenimento del virus - evidenza Baffi - Regione Lombardia deve impegnarsi a garantirne il costante potenziamento, a partire dai tamponi molecolari e dal tracciamento, per raggiungere in tempi brevi le condizioni di rischio basso che consentirebbero alla nostra regione di entrare in zona bianca, ai nostri cittadini di correre meno pericoli e al nostro sistema economico, con un tessuto commerciale fortemente compromesso da settimane di restrizioni, di ripartire" conclude Patrizia Baffi "e anche su questo tema ho voluto sottoscrivere e sostenere la mozione presentata oggi in aula dalla collega Rozza". "Considerata l'importanza dei temi trattati, auspico che vengano approvate entrambe dall'aula". (Com)