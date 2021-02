Angola: uccisi 10 secessionisti a Cafunfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Angola hanno ucciso almeno 10 manifestanti separatisti nel nord-est del Paese. Lo afferma Amnesty International in una nota, secondo cui le uccisioni sono avvenute sabato scorso nella città mineraria di Cafunfo, situata a circa 520 chilometri a est della capitale Luanda. Secondo testimoni citati da Amnesty, i corpi sarebbero stati scaricati in un fiume vicino e molti attivisti risulterebbero ancora dispersi. La ricercatrice senior di Human Rights Watch (Hrw), Zenaida Machado, ha pubblicato su Twitter un video non verificato che mostra militari e agenti di polizia in piedi sui corpi. Nessuna conferma ufficiale è giunta da parte delle autorità. Le vittime facevano parte di un gruppo secessionista che aveva indetto delle proteste durante il fine settimana. Il partito di opposizione Unita ha chiesto le dimissioni del capo della polizia e del ministro dell’Interno, descrivendo le uccisioni come un “massacro”.(Res)