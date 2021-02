Camera: domani audizioni su interventi infrastrutturali e nomina commissari straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 3 febbraio le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, presso l'Aula della Commissione Trasporti, nell'ambito dell'esame del nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, dei soggetti designati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, svolgono, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 9.30 Massimo Simonini, amministratore delegato Anas Spa; Raffaele Celia, responsabile nuove opere Area centro Anas Spa; Ilaria Coppa, responsabile pianificazione trasportistica e classificazione Rete Anas Spa; Antonio Mallamo, amministratore delegato Astral; Fulvio Soccodato, soggetto attuatore ex art. 7 L. 205/2016, Anas Spa; Nicola Prisco, responsabile struttura territoriale Lombardia Anas Spa; Aldo Castellari, responsabile struttura territoriale Emilia Romagna Anas Spa; Vincenzo Marzi, responsabile struttura territoriale Puglia Anas Spa; Antonio Marasco, responsabile struttura territoriale Abruzzo e Molise Anas Spa; Nicola Montesano, responsabile struttura territoriale Campania Anas Spa; ore 11.30 Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttrice generale di Rfi Spa; Vincenzo Macello, responsabile direzione investimenti di Rfi Spa; Paola Firmi, responsabile direzione tecnica di Rfi Spa; Roberto Pagone, responsabile Area Sud direzione investimenti di Rfi Spa; Filippo Palazzo, dirigente di Rfi Spa in quiescenza; Chiara De Gregorio, responsabile struttura organizzativa Programma soppressione passaggi a livello e risanamento acustico di Rfi Spa; Mariano Cocchetti, referente di progetto Terzo valico dei Giovi e Nodo di Genova direzione investimenti di Rfi Spa; ore 13.30 Maurizio Gentile, commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25. Lo comunica l'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)