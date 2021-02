© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, è stato ricevuto cordialmente dall’omologo britannico Dominic Raab. Come riferito da Dendias in un tweet, Grecia e Regno Unito “condividono una lunga storia di amicizia e cooperazione, profondi legami interpersonali e la volontà comune di forgiare una forte partnership post Brexit per affrontare le sfide comuni”. (Rel)