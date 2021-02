© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Orlando è ossessionato da Renzi. Matteo non era alla riunione sulla giustizia. La nostra posizione sulla giustizia è chiara: tornare alla riforma Orlando, non a quella Bonafede. Se Andrea ha cambiato idea, problema suo. Ma lasci da parte le sue ossessioni, se riesce". Lo afferma, in una nota, il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone. (com)