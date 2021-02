Camera: domani audizioni varie su Recovery Plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 3 febbraio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, sono in calendario, in videoconferenza, le seguenti audizioni: - Commissione Attività produttive ore 9.20 Associazione italiana per lo sviluppo dell'economia circolare (Aisec); ore 9.40 Altagamma; ore 10 Confartigianato moda; ore 10.20 Camera nazionale della moda; ore 10.40 Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (Confimi Industria); ore 11 Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa (Indire); ore 11.20 Istituto italiano di tecnologia ore 11.40 Comitato imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi; ore 12 Transport & Environment; ore 12.20 Associazione Minima e moralia; ore 12.40 Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe). - Commissione Affari sociali ore 9.30 Farmindustria; ore 10 Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), Federazione Ordini farmacisti italiani (Fofi), Federazione nazionale Ordini veterinari italiani (Fnovi) e Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali (Cnoas); ore 11.40 Confindustria dispositivi medici. ore 15 Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità; ore 15.40 Federsanità-Confederazione Federsanità Anci regionali; ore 16.10 Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della Salute e Giovanni Rezza, direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute; ore 17.30 Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, e Maria Paola Landini, direttrice scientifica Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Lo comunica l'ufficio stampa di Montecitorio. (segue) (Com)