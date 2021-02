Camera: domani audizioni varie su Recovery Plan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma delle audizioni prosegue così: - Commissione Lavoro ore 10 Feliciana Farnese, presidente della Consulta nazionale per il servizio civile universale; ore 10.25 Confprofessioni; ore 10.50 Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) per l'Italia e San Marino; ore 11.15 associazioni Comma 2, Donne per la salvezza-Half of it, Millenium project e Movimento "Lo stagista frust(r)ato"; ore 12 Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); ore 12.40 Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (Cup); ore 14,10, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (Cida). - Commissioni riunite Attività produttive e Lavoro, presso l'Aula della Commissione Attività produttive ore 13.10 Federdistribuzione. - Commissione Esteri ore 15 Marco Mayer, docente di Conflict and peace building presso l'Università Luiss di Roma; ore 15.45 Alessandro Aresu, esperto di geopolitica e di investimenti tecnologici strategici. - Commissione Ambiente ore 15 Symbola Unioncamere ore 15.20 Unione imprese economia circolare (Fise Unicircular) e Fise Assoambiente; ore 15.40 Associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili (Assobioplastiche); ore 16 Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (Unirima), Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori materie plastiche (Assorimap) e Associazione nazionale dei commercianti in ferro e acciaio e metalli non ferrosi (Assofermet); ore 16.30 Federation of aluminium consumers in Europe (Face); ore 17 Associazione italiana compostaggio (Aic). Tutti gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)