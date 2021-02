Tanzania: ministro Salute, non importeremo vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tanzania non ha intenzione di importare vaccini anti Covid in un momento in cui si teme che le infezioni stiano aumentando. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Dorothy Gwajima. “Per ora il governo non ha intenzione di ricevere il vaccino Covid distribuito in altri Paesi”, ha detto Gwajima, citato dalla stampa locale. La dichiarazione arriva una settimana dopo che il presidente John Magufuli ha messo in guardia i funzionari sanitari dall'acquisizione di vaccini contro il coronavirus, affermando – senza fornire prove – che potrebbero danneggiare la popolazione e ha esortato i tanzaniani a prendere precauzioni e ad utilizzare la medicina tradizionale, inclusa l'inalazione di vapore, come mezzo per contrastare la malattia. Il mese scorso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha esortato la Tanzania a rivedere la sua posizione e ha esortato il governo della Tanzania a seguire la scienza nella lotta contro il Covid-19, dopo che il presidente Magufuli ha definito i vaccini "pericolosi" e "non necessari" se si crede in Dio. In un messaggio pubblicato su Twitter, il direttore per l'Africa dell'Oms, Matshidiso Moeti, ha esortato la Tanzania ad "intensificare le misure di salute pubblica come (quella che prevede di) indossare maschere per combattere il Covid-19". Moeti ha rincarato la dose sottolineando che "la scienza mostra che i vaccini funzionano" e ha incoraggiato le autorità di Dodoma a "prepararsi ad una campagna vaccinale". (segue) (Res)