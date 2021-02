Tanzania: ministro Salute, non importeremo vaccini anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo eco alle osservazioni del collega, anche il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus, ha invitato il governo Magufuli alla responsabilità, ricordando che "anche la condivisione dei dati è fondamentale, con casi che sono emersi tra viaggiatori e visitatori nel corso dei mesi". Non è la prima volta che il presidente Magufuli fa dichiarazioni scettiche nei confronti dei rimedi scientifici al Covid-19. Durante la prima ondata, il capo dello Stato non ha applicato le restrizioni da coronavirus incoraggiando al contrario i suoi cittadini a continuare a radunarsi nei luoghi di culto e invitandoli a rivolgersi piuttosto verso soluzioni "naturali". Dopo aver definito "difettosi" i kit per effettuare i tamponi forniti la scorsa primavera ai Paesi del continente dai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc), Magufuli aveva anche promesso di importare dal Madagascar il Covid-Organics, il rimedio anti Covid-19 a base di piante medicinali promosso con ampi elogi dal presidente malgascio Andry Rajoelina ma sul quale l'Oms aveva da subito messo in guardia per la mancanza di prove scientifiche sulla sua efficacia. (segue) (Res)