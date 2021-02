Tanzania: ministro Salute, non importeremo vaccini anti-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio scorso, inoltre, Magufuli ha dichiarato per la seconda volta nel giro di un mese il suo Paese libero dal coronavirus. In una riunione tenuta nella sua residenza ufficiale a Dodoma, il capo dello Stato ha affermato che Dio "ha ascoltato le preghiere dei cittadini", dichiarando che la pandemia di Covid-19 in Tanzania era finita. Il capo dello Stato ha quindi esortato i turisti a tornare in visita nel paese, assicurando che non corrono alcun pericolo e potranno rientrare in buona salute nel loro. "Le persone stanno finalmente scoprendo la verità, che siamo al sicuro in Tanzania", ha detto Magufuli in un discorso trasmesso in diretta televisiva, invitando tutti a "parlarne, i nostri nemici non smetteranno di dare aria alla bocca ma qui noi siamo al sicuro, in Tanzania". Secondo i dati del ministero della Sanità, nel Paese sono ad oggi confermati solo 509 casi di contagio e 21 decessi per Covid-19. (Res)