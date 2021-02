Trasporto aereo: fonti stampa, scontro fra Commissione e Air France su ricapitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare il via libera alla ricapitalizzazione, la Commissione europea ha chiesto ad Air France di cedere gli slot orari per il decollo e l'atterraggio all'aeroporto di Orly, nei dintorni di Parigi. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "La Tribune", spiegando che Parigi ha inviato a Bruxelles il dossier per la convalida. Secondo alcune fonti, le richieste dell'Ue sono simili a quelle già fatte a Lufthansa, che nel giugno scorso ha dovuto cedere 24 slot orari negli aeroporti di Francoforte e Monaco, per un totale di 12 voli andata e ritorno al giorno. La parte francese, però, non sembra accettare di buon grado le richieste della Commissione. Il ministero dell'Economia di Parigi, per ora, non ha commentato la notizia. (Frp)