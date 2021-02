Fisco: FI, ad Agenzia Entrate concessi ritardi, a contribuenti multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo nostra l’osservazione dell’Associazione nazionale dei commercialisti che lamenta il ritardo con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modulo per il controllo della Dichiarazione Iva 2020. In questo modo non solo i professionisti non hanno gli strumenti per adempiere al proprio lavoro, ma in più i contribuenti, già in difficoltà finanziaria, non avranno la possibilità di provvedere alle procedure per i rimborsi nei tempi stabiliti dalla legge". Lo affermano, in una nota, i senatori di Forza Italia Roberta Toffanin, vicepresidente della commissione Finanze, e Gilberto Pichetto Fratin, capogruppo in commissione Bilancio. "Ai cittadini viene sempre richiesta la perentorietà delle scadenze, mentre all’Agenzia sono concessi impunemente i ritardi - aggiunge -. E' urgente, quindi, che l’Agenzia provveda a presentare a breve i moduli necessari e che, al tempo stesso, si agisca sul fronte sanzionatorio. Chi non è in grado di pagare, non certo per sua mancanza, le dichiarazioni entro i termini previsti non può essere colpito da sanzioni che talvolta arrivano al 30 per cento. Noi chiediamo, ad esempio, che si applichino unicamente gli interessi di dilazione. In questo grave momento di crisi è imprescindibile rivedere l'intero sistema e applicare multe solo a chi dichiara il falso o evade".(com)