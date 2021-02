Energia: Suez sorpassa Panama nel transito di Gnl statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canale di Suez è riuscito ad attrarre la maggior parte delle navi gasiere che operano sulla rotta del trasporto di Gnl (Gas naturale liquefatto) tra gli Stati Uniti e i paesi dell'Asia orientale (Estremo Oriente) dall'inizio del 2021 rispetto ad altre vie d'acqua e rotte. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato dall'Autorità del Canale di Suez (Sca), secondo cui la via d’acqua egiziana è in grado di far risparmiare dal 35 al 75 per cento tra grazie e minori tempi di transito e di attesa, oltre ad alcuni sconti “ad hoc” riservati alle navi gasiere. “La continua congestione del Canale di Panama ha costretto i noleggiatori che cercano di consegnare carichi di Gnl statunitensi nell'Asia nordorientale a cercare rotte alternative: il Canale di Suez che emerge come una chiara preferenza nelle ultime settimane", spiega lo studio condotto dall’agenzia specializzata “Argus”. "Il transito delle navi statunitensi in rotta verso l'Asia orientale lungo il Canale di Suez era già aumentato a dicembre. (segue) (Cae)