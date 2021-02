Energia: Suez sorpassa Panama nel transito di Gnl statunitense (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 15 navi hanno attraverso la via d’acqua egiziana dirette ai mercati del nord-est e del sud-est asiatico nell’ultimo mese del 2020, in aumento di due carichi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre anche i transiti a Panama sono aumentati da 13 a 22, secondo i dati Vortexa. Ma le consegne ai mercati dell'Asia orientale attraverso il Capo di Buona Speranza sono aumentate solo leggermente, da due a tre. L’aumento della capacità di esportazione negli Stati Uniti spiega in parte gli aumenti, con i carichi totali di dicembre che sono saliti a 88 dai 54 dell'anno precedente. L'ampia domanda del nord-est asiatico di Gnl atlantico ha incentivato i flussi di carico, guidando la domanda di transito sui canali ", ha proseguito Argus. "Ben dieci navi Usa caricate dall'1 al 12 gennaio sono già pronti a transitare attraverso il Canale di Suez, con altri sette navi dirette verso il Mediterraneo senza una destinazione dichiarata e che passeranno probabilmente attraverso Suez. Solo otto carichi di Gnal caricati in gennaio dovrebbero attualmente transitare nel Canale di Panama e un singolo carico sembra dirigersi verso il Capo di Buona Speranza", ha aggiunto Argus. (Cae)