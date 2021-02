Russia: Ue, volontà di incontrare Navalnyj se sarà possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è la volontà di incontrare l'oppositore russo Aleksej Navalnyj nel viaggio in Russia dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "C'è la volontà di incontrare Navalnyj se è possibile e vedremo se sarà possibile. Noi siamo in contatto con il suo staff", ha detto. "Seguiamo gli eventi di oggi e come ho detto questa questione sarà essenziale nel viaggio" di Borrell. (Beb)