Roma: FI, degrado stazione Vigna Clara, si intervenga subito

- "Sollecitati da residenti e commercianti del quartiere, a seguito della nostra manifestazione pubblica di un mese fa, oggi abbiamo potuto constatare l'evidente stato di degrado in cui versa la stazione di Vigna Clara, uno dei tanti simboli di inefficienza della Capitale". Lo dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia, Carlo De Romanis, già consigliere regionale e Simone Leoni, coordinatore regionale di Forza Italia giovani Lazio. "A 30 anni dalla sua costruzione, dopo 5 anni dalla sua ristrutturazione e dopo un anno esatto in cui il Sindaco Raggi aveva annunciato in pompa magna l'apertura, oggi invece la stazione non solo è ancora chiusa, ma soprattutto verte in condizioni preoccupanti: pareti scrostate, mucchi di detriti e inequivocabili segni di infiltrazioni idriche nei soffitti, preludio di possibili crolli strutturali - continua la nota -. I residenti della zona ci hanno inoltre segnalato che, come testimoniano alcune porte divelte, spesso vi sono tentativi di effrazione e intrusione da parte di numerosi senza fissa dimora e anche da parte di alcuni adolescenti che, per gioco, si introducono nella stazione, ignari delle situazioni di pericolo che ne potrebbero scaturire. Al sindaco Raggi, al presidente Zingaretti e alle Ferrovie dello Stato una sola domanda: aspettiamo la tragedia o interveniamo prima?".(Com)