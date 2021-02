Grecia: gara ampliamento porto Salonicco, venerdì scadenza per offerte vincolanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 5 febbraio è fissata la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per l'appalto relativo all'estensione della banchina numero 6 del porto di Salonicco. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", le sei società selezionate fino ad ora che dovrebbero presentare le offerte vincolanti entro venerdì sono: il gruppo greco con sede nei Paesi Bassi Archirodon, il consorzio tra la greca Mytilineos e la spagnola Rover Maritime, quello tra la greca Intrakat e l'italiana Intercantieri Vittadello, quello tra la greca Avax, la portoghese Etermar e la belga NV Besix, quello tra la spagnola Acciona e la belga Dredging International e il consorzio greco francese Terna-Vinci. Quest'ultimo potrebbe tuttavia non presentare l'offerta per la fase finale della gara d'appalto, secondo fonti citate da "Kathimerini". Il progetto di ampliamento del porto di Salonicco ha un costo stimato di 130 milioni di euro.(Gra)