- La Lettonia riceve oggi 72 milioni di euro in prestito nell'ambito dello strumento Sure. Lo ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha spiegato che questo "contribuirà a proteggere i lavoratori e le aziende durante una crisi pandemica". (Beb)