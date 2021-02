Trasporti: assessore Granelli, M1 Monza Bettola conclusa entro la fine del 2023, apertura M5 a Monza slitta al 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fine del 2023 o al più tardi per i primi mesi del 2024 il prolungamento della M1 a Monza Bettola, che, secondo i progetti, si sarebbe dovuto inaugurare in tempo per Expo 2015, sarà finalmente terminato e potrà essere utilizzato, mentre per quanto riguarda il termine del prolungamento della M5 e l'apertura al pubblico si parla del 2029. Lo ha annunciato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, durante un sopralluogo al cantiere della M1 di via Monte Nero a Sesto San Giovanni. Commentando il prolungamento dei tempi, l'assessore ha spiegato che: "Qui abbiamo avuto un problema di falda, di inquinamento e un problema del fallimento dell'impresa a cui precedentemente era stato affidato il cantiere: adesso abbiamo un'impresa seria che sta lavorando e ha tenuto i tempi previsti e questo ci facilita". Entro la fine di ottobre, è stato spiegato, la viabilità di superficie di via Monte Nero, l'arteria che collega direttamente Monza e Sesto San Giovanni, sarà aperta al traffico, mentre prosegue il cantiere sull'altro versante, quello di Cinisello Balsamo. (segue) (Rem)