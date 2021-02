Trasporti: assessore Granelli, M1 Monza Bettola conclusa entro la fine del 2023, apertura M5 a Monza slitta al 2029 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Milano – ha proseguito Granelli - è importante avere le metropolitane e le metrotramvie: in questi anni abbiamo lavorato per aumentare di quasi il 55 per cento i chilometri, arriviamo a quasi 200 chilometri di metropolitane e metrotramvie con quasi due miliardi che abbiamo avuto a livello nazionale che ci permettono di tutelare la città di Milano dal traffico e dall'inquinamento. Questa opera opera porterà la metropolitana in un hub che riunirà insieme l'autostrada A4, la Rho-Monza e la superstrada che viene da Lecco con un grande parcheggio e la possibilità di interscambiare con le linee di autobus di tutta la Brianza". Il costo complessivo dell'opera è di 167 milioni di euro, 101 dei quali sono stati stanziati dallo Stato, 28 milioni dalla Regione Lombardia, 19 milioni dal Comune di Milano, 7,9 dal Comune di Sesto San Giovanni e 7,9 dal Comune di Monza. (segue) (Rem)