Trasporti: assessore Granelli, M1 Monza Bettola conclusa entro la fine del 2023, apertura M5 a Monza slitta al 2029 (3)

- Per quanto riguarda il prolungamento della M5 fino a Monza lo scenario attuale è quello del progetto definitivo, poi occorrerà un anno per la procedura della valutazione di impatto ambientale dopodiché dovrà essere bandita la gara europea per l'affidamento del cantiere, la realizzazione e approvazione del progetto esecutivo e, finalmente, verrà dato il via ai lavori. Che però non saranno terminati in tempo per le Olimpiadi invernali del 2026. "La valutazione di impatto ambientale ha tempi particolarmente lunghi perché una delle fermate si trova all'interno del territorio del parco della Villa Reale – ha evidenziato l'assessore, poi abbiamo cambiato un pezzo a Cinisello, un pezzo a Monza". La sequenza delle fermate previste, comunque, non cambia: ci sarà un ingresso in Cinisello che prima non era previsto per servire meglio il quartiere coinvolto, poi c'è la fermata Monza della Villa Reale "che viene fatta all'interno del Parco – sottolinea Granelli - e le uscite sono davanti alla villa e questo permette una migliore accessibilità sia alla villa sia a tutte le iniziative del parco, mentre prima tutte le fermate erano dall'altra parte della strada. Il capolinea della rimane lo stesso: la M5 entra in Monza, ferma alla stazione ferroviaria dove verrà realizzato un sistema di interscambio, poi il centro di Monza dove abbiamo dovuto affinare bene perché c'è il Duomo e i parcheggi, poi arriva alla villa reale prosegue con una fermata all'ospedale San Gerardo, infine al polo istituzionale di via Grigna dove c'è la sede della Provincia e incrocia la Ss 36 Milano Lecco e quella sarà la stazione di testa dove, insieme alla stazione ferroviaria, ci saranno tutte le linee della Brianza". (Rem)