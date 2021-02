Egitto: avvocato Zaki, altri 45 giorni di custodia cautelare di Patrick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie dell'Egitto hanno disposto l’estensione per altri 45 giorni della custodia in carcere per Patrick George Zaki, studente egiziano dell’Università Alma Mater. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” il legale di Zaki, Hoda Nasrallah. Il rinnovo della custodia cautelare di Zaki giunge a cinque giorni dall’anniversario del suo arresto avvenuto il 7 febbraio 2020. Lo scorso 20 gennaio, i giudici avevano stabilito che Zaki dovesse rimanere in carcere per almeno altri 15 giorni. Lo studente è accusato di aver divulgato notizie false sulle proteste contro il capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, avvenute nel settembre 2019. (Cae)