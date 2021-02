Regno Unito: polizia nordirlandese in contatto con direzione dogane locale dopo ritiro agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell'Irlanda del Nord sarebbe in contatto con la direzione delle dogane locale in seguito alla sospensione dei controlli sulle merci in entrata dalla Gran Bretagna a causa di problematiche legate alla sicurezza degli agenti. I doganieri infatti negli ultimi giorni sarebbero stati oggetti di minacce ed atti intimidatori, come scritte minacciose sui muri all'ingresso dei porti e individui visti fotografare le targhe delle auto del personale. Tuttavia, la polizia rende noto che non vi sarebbero indicazioni circa il coinvolgimento di gruppi paramilitari unionisti. In seguito al ritiro dello staff da parte delle autorità locali di controllo, il governo nordirlandese ha deciso per la sospensione dei controlli sulle derrate alimentari di origine animale in entrata nei porti di Larne e Belfast.(Rel)