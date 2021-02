© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio riceve oggi 2 miliardi di euro di prestiti attraverso lo strumento Sure dell'Unione europea "per proteggere posti di lavoro e mezzi di sussistenza". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha ricordato che "in Belgio Sure sostiene regimi di disoccupazione temporanea per un importo totale di 7,8 miliardi di euro". (Beb)