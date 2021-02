Milano: De Corato (Fd'I), centrosinistra più che pensare a cosa fare per città futura, pensa solo a contestare la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono curioso di sentire cosa dirà nella prossima commissione l'assessore Maran anche su via Pirelli 38, lo stabile del Comune venduto a un privato e ricadente nel piano di Rigenerazione Urbana". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato in merito al rinvio della commissione urbanistica di Palazzo Marino che avrebbe dovuto svolgersi domani. "Mentre l'assessore comunale conduce le sue battaglie di principio - continua l'ex vicesindaco con la giunta Moratti - Palazzo Marino riesce a mandare deserta, per la seconda volta, l'asta per lo stabile di sua proprietà di via Zama diventato ormai un dormitorio. Magari, se lo avesse inserito in quelli da rigenerare attribuendogli delle premialità volumetriche, sarebbe risultato più appetibile". "Ormai è chiaro: il centrosinistra cittadino più che pensare a quanto potrebbe fare per una città futura, pensa solo a contestare Regione Lombardia. Evidentemente - conclude De Corato - la campagna elettorale alle porte sta scaldando gli animi".(com)