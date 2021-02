Covid: Rizzotti (FI), Niguarda caso-scuola migliore di tanti comitati e task force

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Niguarda di Milano è un caso di eccellenza che ha fatto scuola. Nel momento più difficile di una pandemia sconosciuta, quando dal governo centrale non arrivavano risposte né certezze, il Niguarda si è organizzato, ha dato valore ai suoi medici e al personale sanitario". Lo ha dichiarato la senatrice Maria Rizzotti, vicepresidente del gruppo Forza Italia e membro della commissione Sanità, durante la presentazione del volume "Emergenza Covid: Niguarda Case-History". Per la senatrice azzurra l'ospedale milanese "ha dimostrato che affrontare l'emergenza si può organizzando le risorse a disposizione, in primis dando fiducia al capitale umano. Qualsiasi governo, e ancora più un governo che ha demandato decisioni delicatissime a task force e comitati, prima di scrivere linee guida o protocolli in tema sanitario dovrebbe ascoltare chi la sanità la vive e la fa, a cominciare anche dall'indispensabile mondo dell'associazionismo e del volontariato. Il libro nel quale si raccolgono le testimonianze dei medici e del personale sanitario del Niguarda di Milano è certamente un ottimo vademecum per aggiornare il piano pandemico che ad oggi è stato riposto nel cassetto della crisi ma che va urgentemente riaperto. Si incominci a partire da qui".(com)