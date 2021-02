Governo: De Cristofaro (Leu), non demolire dialogo fruttuoso tra M5s, Pd e Sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il punto che stiamo tenendo come Leu, come sinistra del Paese, è esattamente questo - prosegue l'esponente di Sinistra italiana - impedire l'inversione a U della politica economica, cercare la strada per una riforma più progressiva del fisco, trovare la via per maggiori investimenti in istruzione, salute, politiche attive del lavoro e conversione ecologica dell'economia. Sappiamo che l'unico modo di non fermare il dialogo fruttuoso su questi temi, nell'Italia del qui ed ora, è quello di non demolire la collaborazione tra Leu, Pd e M5s, e quindi difendere il Presidente del Consiglio che in questi mesi ne è stato il punto di equilibrio. Siamo per essere chiari disponibili a trovare mediazioni utili, - conclude De Cristofaro - ma non siamo disponibili ad ingoiare tutto, ad arretrare su quelle che consideriamo priorità irrinunciabili. Il nostro compito in queste ore è questo. Mettere un punto fermo, e dire con chiarezza 'non a tutti i costi'". (Rin)