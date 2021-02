© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia nel 2020 sono state uccise 90 donne per mano dei loro compagni. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, spiegando che il dato è in calo rispetto ai 146 casi del 2019. Il guardasigilli in un video pubblicato su Facebook ha sottolineato che sono stati ottenuti risultati "ancora troppo modesti", che tuttavia "danno speranza" nella lotta contro la violenza sulle donne.(Frp)