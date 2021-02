Capitale: Lozzi (Rc), riforma poteri deve coinvolgere anche Municipi, Roma sia Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Municipio Roma VII Monica Lozzi di Revoluzione civica (Rc) commenta la richiesta della sindaca di Roma Virginia Raggi di istituire un tavolo tricamerale, Governo, Parlamento e Assemblea capitolina, per discutere della riforma dei poteri di Roma Capitale. "Prima ancora che di maggiori poteri e risorse - spiega Lozzi in una nota -, Roma ha bisogno di una riforma amministrativa e organizzativa, perché così com'è questa macchina elefantiaca non è nemmeno in grado di utilizzare i fondi a disposizione. È ora che i Municipi diventino Comuni metropolitani e che Roma assurga al ruolo di Regione. Chiediamo rispetto per questa città e per i suoi cittadini, che meritano di più di un vuoto parlare a colpi di titoli di giornale. È ora di passare ai fatti con tavoli di confronto dove Governo, Comune e Municipi esprimano la propria visione e che si propongano veramente l'obiettivo di ristrutturare l'organizzazione amministrativa, senza la quale poteri e risorse non hanno senso. La riforma di Roma Capitale - conclude Lozzi - è una cosa seria e deve essere portata a casa. E alla sua realizzazione devono necessariamente partecipare anche i territori, vero motore trainante di questa città". (Com)