Regno Unito: Covid, nuova mutazione variante inglese potrebbe generare maggiore resistenza ai vaccini

- Una nuova mutazione della cosiddetta "variante imglese" del coronavirus identificata nel Kent a dicembre potrebbe aiutare il virus ad evitare le difese immunitarie generate dalla vaccinazione, secondo quanto sostenuto dagli scienziati di Londra. La mutazione in oggetto, denominata E484K, è stata riscontrata anche nella cosiddetta "variante sudafricana". Gli scienziati l'hanno definita come uno "sviluppo preoccupante", dato che potrebbe implicare la possibilità di re-infezione da parte di persone che sono già entrate in contatto con il virus e potrebbe ridurre l'efficacia dei vaccini attualmente in commercio. (Rel)