Rpt-Aerospazio: Artemis, Esa firma contratto con Airbus per tre nuovi Esm per Orion

- Ripetizione con testo corretto. Vedere bene al secondo paragrafo: le forniture di Leonardo e Thales Alenia Space riguardano i primi tre moduli Esm.Un veicolo spaziale di esplorazione per le missioni abitate nello spazio, progettato per mandare gli astronauti ancora più lontano nello spazio: queste le funzioni principali di Orion, veicolo spaziale della Nasa per il quale l’Agenzia spaziale europea (Esa) supervisiona lo sviluppo del Modulo di servizio europeo (European service model – Esm) che fornirà aria, elettricità e propulsione alla navicella. Sono proprio queste componenti le protagoniste di un evento che ha avuto luogo questa mattina: un tour virtuale della camera pulita di Airbus per vedere i Moduli Esm-2 ed Esm-3. Il primo è quasi completato, come confermato dal coordinatore delle attività di esplorazione spaziale di Airbus Andreas Hammer, e sarà poi testato e trasferito alla fine dell’estate negli Stati Uniti, dove il primo modulo è ora ai preparativi finali per il lancio su Artemis I – la prima missione lunare senza equipaggio ad utilizzare Orion a fine 2021. Il tour virtuale, si legge in una nota dell’Esa, è stato organizzato in occasione della firma di un nuovo contratto con Airbus per la costruzione di tre nuovi Moduli per Orion: un passo importante secondo l’Agenzia, che contribuisce a garantire la continuità del programma Artemis. “L’Europa è entrata in una nuova fase dell’esplorazione spaziale: l’accordo faciliterà molte altre missioni lunari grazie anche alle partnership internazionali”, ha aggiunto Hammer, parlando dell’Europa come di un “partner forte e affidabile nelle missioni Artemis”. (segue) (Rin)