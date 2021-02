Rpt-Aerospazio: Artemis, Esa firma contratto con Airbus per tre nuovi Esm per Orion (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto, ha aggiunto David Parker, direttore Human and Robotic exploration dell’Esa, raddoppia l’impegno europeo negli sforzi per riportare l’uomo sulla Luna. All’evento odierno hanno preso parte, oltre ad Andreas Hammer e David Parker, anche il direttore generale dell’Esa Jan Worner, l’astronauta Alexander Gerst, il direttore generale dell’Agenzia spaziale tedesca Walther Pelzer, il capo del programma Esm di Orion di Airbus Didier Radola, e Nico Dettmann, Lunar exploration group leader dell’Esa. Un programma che vede un forte contributo dell’industria italiana, con Leonardo impegnata a realizzare i pannelli fotovoltaici e le unità di controllo e distribuzione della potenza dei primi tre Moduli. In aggiunta, sempre per i primi tre, la partecipata Thales Alenia Space svilupperà e fornirà alcuni sistemi fondamentali come la protezione strutturale e micrometeorica, il controllo termico e lo stoccaggio e la distribuzione dei materiali di consumo. I pannelli e le unità elettroniche sviluppate da Leonardo contribuiranno ad alimentare la navicella durante il viaggio verso la Luna, fornendo l’energia necessaria per varie funzioni vitali della capsula. L’ex Finmeccanica ha già fornito pannelli e unità elettriche per le prime due missioni del programma Artemis, previste rispettivamente per la fine del 2021 e del 2023. (Rin)