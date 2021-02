Speciale difesa: Libia, Williams a partecipanti Foro di dialogo politico, non deludete popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo libico sostiene il Foro di dialogo politico libico (Lpdf) e desidera il suo successo, ma è responsabilità dei rappresentanti non deludere queste aspettative. È questo l'appello lanciato dalla rappresentante ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, nell’intervento di apertura della nuova riunione del Foro di dialogo politico libico a Ginevra. “La popolazione libica vi sostiene e desidera che voi abbiate successo. Hanno bisogno del vostro successo. Non dovete deluderla”, ha dichiarato la Williams rivolgendosi a partecipanti al Foro di dialogo. Nel suo intervento la diplomatica Onu ha ringraziato i presenti per il “coraggio dimostrato” nonostante i pericoli derivanti dalla pandemia. “Di in volta in volta avete dimostrato un'ammirevole volontà di lavorare insieme per servire il vostro Paese. Il popolo libico non dimenticherà i sacrifici che avete fatto per il bene della Libia”. (Lit)