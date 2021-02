Speciale difesa: Myanmar, De Luca (Pd) condanna il golpe, liberare immediatamente Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico condanna con fermezza il colpo di Stato in Myanmar e chiede l'immediata liberazione di Aung San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici. Lo scrive su Twitter il deputato dem Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche europee della Camera. "L'Unione europea e la comunità internazionale si mobilitino a difesa dei diritti umani, della libertà e della transizione democratica del Myanmar”, conclude De Luca. (Com)