Speciale difesa: Portogallo, fonti stampa, Spagna offre sostegno in cura pazienti Covid

- Il governo spagnolo ha offerto il suo aiuto al Portogallo che sta vivendo uno dei momenti più drammatici della pandemia del coronavirus con la curva dei contagi in costante crescita ed un sistema sanitario al collasso. Secondo fonti del ministero della Difesa, consultate dal quotidiano "Vox Populi", il dipartimento diretto da Arancha Gonzalez Laya non ha specificato che tipo di aiuti potrebbero essere forniti, ma ha rivelato che è già contattato l'ambasciatore portoghese a Madrid, Joao Mira-Gomes, così come l'ambasciata spagnola a Lisbona, "per fornire sostegno entro i nostri mezzi". A tal riguardo le stesse fonti hanno chiarito che non è stata presentata ancora una richiesta formale da parte delle autorità di Lisbona, anche se due Comunità autonome spagnole, Estremadura e Galizia, hanno espresso la loro disponibilità a curare i pazienti portoghesi. Nel frattempo dal 29 gennaio e per i prossimi 15 giorni le frontiere tra la Spagna ed il Portogallo resteranno chiuse per cercare di ridurre l'incidenza accumulata di contagi. (Spm)