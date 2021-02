Speciale difesa: Germania, Sanità militare invierà 26 specialisti in Portogallo per assistenza contro pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 3 febbraio prossimo, 26 effettivi della Sanità militare tedesca saranno in Portogallo per fornire alle autorità sanitarie del Paese assistenza nella lotta contro la pandemia di coronavirus. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco. “È importante restare uniti, anche in tempi difficili”, afferma il dicastero. La ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha dichiarato che “la situazione attuale ci pone tutti davanti a delle sfide”. Il Covid-19 esercita “una pressione considerevole anche sul sistema sanitario tedesco”. Ciononostante, ha evidenziato Kramp-Karrenbauer, “siamo convinti che in questo momento la solidarietà sia irrinunciabile”. (Geb)