La commissione scientifica dell'Aifa dice sì al vaccino AstraZeneca per gli over 55

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione tecnico scientifica (Cts) consiglia la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche a over 55 che non presentino specifici fattori di rischio. E' quanto si legge in un documento pubblicato sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo cui sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio/rischio di tale vaccino risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentino specifici fattori di rischio.Nel tentativo di contestualizzare le migliori condizioni di utilizzo di questo vaccino rispetto agli altri disponibili (BioNTech/Pfizer e Moderna) e sottolineando che una valutazione conclusiva potrà avvenire solo al termine degli studi clinici in corso, la Cts suggerisce comunque un utilizzo preferenziale dei vaccini a Rna messaggero nei soggetti più anziani e/o più fragili e in soggetti tra i 18 e i 55 anni, per i quali sono disponibili evidenze maggiormente solide. La Commissione si è riservata infine di fornire indicazioni puntuali su aspetti più specifici, quali l’intervallo tra la somministrazione delle due dosi, a seguito di ulteriori approfondimenti.“Abbiamo una ulteriore arma contro la pandemia - osserva in conclusione il presidente Giorgio Palù - Altre presto se ne aggiungeranno. È auspicabile un approccio integrato tra vaccini e terapie anti Covid-19 attualmente in uso e in sperimentazione”. (Rin)