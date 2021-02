Recovery: Mori (Enel), direzione è giusta, ma sistema amministrativo è disfunzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery plan italiano "va benissimo", ma occorre intervenire anche sul sistema amministrativo, secondo il direttore Europe di Enel, Simone Mori. "I piani vanno benissimo. La direzione è quella giusta. Gli assi progettuali sono quelli giusti, ma è ovvio che c'è un gap molto forte - non legato al piano nazionale per il Recovery - fra quello che vorremmo fare e la strumentazione specifica, che essenzialmente è un tema autorizzativo: noi oggi siamo vittime di un sistema amministrativo fortemente disfunzionale", ha detto Mori intervenendo al workshop della XXI edizione dell'Osservatorio Utilities Agici-Accenture "Come saranno le Utility nel 2023? Uno sguardo al settore dopo la pandemia". "Credo che non ci sia nessuno a livello di classe politica o di ceto amministrativo che difenda il funzionamento specifico del titolo V della Costituzione in relazione al settore energetico", ha osservato il direttore Europe di Enel, riconoscendo che "il governo precedente ha fatto uno sforzo oggettivo di semplificazione, che certamente ha prodotto dei miglioramenti, in coerenza con quanto le imprese chiedevano, ma è chiaramente insufficiente". (segue) (Rem)