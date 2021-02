Recovery: Mori (Enel), direzione è giusta, ma sistema amministrativo è disfunzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portando l'esempio di due aste per le rinnovabili indette da Enel in parallelo in Italia e in Spagna, Mori ha evidenziato che "in Spagna l'offerta di progetti era un multiplo superiore alla quantità acquistata. E siccome c'era una forte concorrenza di progetti, i prezzi dei progetti più efficienti hanno raggiunto dei livelli record in Europa, con prezzi bassissimi. Da noi non riusciamo a fare i progetti e molti progetti costano più di quanto non dovrebbero, quindi alla fine facciamo meno del dovuto e quel meno i consumatori lo pagano di più. Francamente è totalmente disfunzionale e ne sono consapevoli anche a Bruxelles". "Noi crediamo - ha concluso - che insieme all'iniziativa Next Generation l'Europa dovrebbe fare uno sforzo per spingere e aiutare tutti i Paesi membri a darsi delle regole che siano nettamente migliori dal punto di vista della velocità, più efficaci e anche più armoniche, perché poi così diventerà più facile avere un vero mercato europeo delle fonti rinnovabili, in cui i grandi player europei possano competere". (Rem)