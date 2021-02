© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, 73 anni, è risultato positivo al test per il coronavirus al quale si sottopone periodicamente. Lo ha annunciato il club spagnolo in un comunicato, nel quale si rassicura che il presidente "non ha alcun sintomo". Perez è alla guida del Real Madrid dal 2009, quando rivinse le elezioni, dopo aver già ricoperto l'incarico di presidente dei "blancos" dal 2000 al 2006. (Spm)