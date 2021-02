Energia: Spagna, Endesa svilupperà un progetto verde a Teruel con investimento di 294 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società del gruppo Enel, prevede di sviluppare un progetto di 60 MW a Teruel nella Comunità autonoma spagnola di Aragona associato a una potenza eolica e fotovoltaica di 335 MW, con un investimento di 294 milioni di euro Secondo quanto riferito in un comunicato, quello di Teruel fa parte dei 23 progetti presentati al ministero della Transizione ecologica per sviluppare l'idrogeno verde in Spagna con un volume complessivo di investimenti di circa 2,9 miliardi di euro ed una capacità complessiva di GW. Per Endesa, la materializzazione di questi progetti darà un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi fissati per la prima fase (2020-2024) della tabella di marcia dell'idrogeno lanciata dal governo centrale. Il progetto più avanzato, ad oggi, è quello sviluppato a As Pontes (La Coruna) con un elettrolizzatore da 100 MW e 6 parchi eolici associati, con una potenza complessiva di 611 MW. (Spm)