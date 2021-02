Trasporto aereo: Troncone (Adr), prorogare periodo sperimentazione voli Covid-tested

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Aeroporti di Roma prevede test rapidi prima della partenza per chiunque provenga da aree critiche, in modo da garantire la mobilità e la sicurezza degli spostamenti ed eliminare le restrizioni all’arrivo. Questa la proposta della società, illustrata oggi dall’amministratore delegato Marco Troncone durante il webinar “Covid tested flights: the way forward – Aeroporti di Roma”. “Sarebbe utile proroga il periodo di sperimentazione dei voli Covid-tested oltre il 15 febbraio”, ha aggiunto, sottolineando l’efficacia del “corridoi puliti internazionali” che stanno contribuendo alla ripresa del traffico aereo. (Ems)