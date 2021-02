Covid: Meloni, crisi occupazionale colpisce italiani e sinistra impegnata a spartirsi poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi occupazionale "colpisce gli italiani, a farne le spese sono soprattutto i lavoratori autonomi e le fasce più giovani. Fratelli d'Italia ribadisce la necessità di un'indennità parametrata sul modello della cassa integrazione e rivolta a chi avesse avuto un calo di fatturato del 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2019". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Mentre la sinistra è impegnata a spartirsi le poltrone e in biechi giochi di Palazzo, il Paese affronta uno dei momenti più difficili di sempre. È tempo di mandare a casa questi incompetenti e dare all'Italia un governo forte e coeso. Non c'è più tempo da perdere", conclude.(Rin)